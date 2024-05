A assembleia municipal de Lisboa reconheceu por unanimidade, esta terça-feira, que o Sporting tem 24 campeonatos nacionais de futebol, número que os leões reivindicam, apesar de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contabilizar apenas 20.

A deliberação aconteceu no seguimento do voto de louvor aprovado por unanimidade para saudar a equipa de Alvalade pela, segundo referido no documento, 24.ª conquista da Liga. Também foi destacada a «forma urbana e civicamente notável como celebraram a vitória em paz e segurança» no Marquês.

A proposta foi apresentada por Bruno Mascarenhas, deputado municipal eleito pelo Chega e antigo vogal do Conselho Diretivo do Sporting.

Recorde-se que o clube de Alvalade defende que os quatro Campeonatos de Portugal que conquistou devem ser equiparados ao Campeonato Nacional.