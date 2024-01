O treinador-adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, foi multado em quatro mil e 80 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após a expulsão na deslocação ao terreno do Portimonense.

O técnico de 29 anos foi ainda suspenso por um jogo.

Segundo pode ler-se no relatório do árbitro, Manuel Oliveira, Carlos Fernandes «saiu da área técnica agindo de forma inflamatória, dizendo "É vermelho, deu-lhe com o cotovelo!", provocando um conflito sem que tenha havido agressões».

Refira-se que o comportamento dos adeptos custou ao Sporting multas no valor de quase 17 mil euros.