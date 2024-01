Rúben Amorim lamenta que o Sporting possa não estar preparado para as saídas de alguns jogadores no mercado de janeiro. O treinador leonino diz estar satisfeito com o plantel que tem, desde que ninguém deixe Alvalade.

«Vamos ver o que pode acontecer. Estou satisfeito, desde que não saia ninguém. Temos jogadores ausentes. Fresneda deve voltar em fevereiro. As contratações não são a pensar no agora, mas no futuro. Vamos ter mais jogos. Temos jogadores na equipa B que podem aparecer, mas temos tido algum azar com lesões. Os jogadores só saem pela cláusula de rescisão. Se pagarem nos últimos dias, não estamos preparados.»

Rúben Amorim abordou ainda o momento de Gyokeres. O treinador do Sporting nunca pensou que o avançado fosse ter este impacto, mas sabia que o sueco ia mudar a forma de jogar dos leões.

«Vimos as características. Ninguém consegue fazer o 'transfer', os mais experientes talvez, e ver que este jogador vai conseguir ter este tipo de impacto. Depois, é dar mérito a quem o tem, que é o scouting. Já o Porro, o Gyökeres, o St. Juste, vários grandes jogadores que o Sporting tem foi o scouting. O que nós vimos é que o Gyökeres tinha as características essenciais para tornar a nossa equipa mais perigosa num momento do jogo. Acho que ele nos mostrou a todos que não só contra blocos subidos, mas também contra blocos baixos consegue marcar golos e ter bastante impacto. Não diria que esperava ter este impacto, mas esperava que ele mudasse um bocadinho a forma de jogar da nossa equipa.»