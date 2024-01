Rúben Amorim diz que os quatro anos como treinador do Sporting parecem 20. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, o técnico dos leões afirmou que acredita que os verdes e brancos podem ser campeões, mas que há variáveis que não pode controlar.

«Eu sempre acreditei. O menos que acreditei foi no primeiro ano e depois fomos acreditando. Nós, e vocês também. No segundo eu estava muito confiante que poderíamos ser bicampeões, no terceiro também. E foi o que foi. Este ano sinto-me confiante, mas sinto que depende muito de tudo. Das lesões, do calendário, da bola que bate no poste. A sorte tem muito impacto em tudo. Quatro anos que parecem 20, mas tem sido um bom trajeto e estamos confiantes de que podemos ser campeões.»

O Sporting defronta, esta sexta-feira, o Estoril, em jogo da décima sexta jornada da Liga. O encontro está marcado para as 18h45, no Estádio de Alvalade.