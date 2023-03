Youssef Chermiti é a mais recente aposta de Ruben Amorim na equipa principal do Sporting.

Aos 18 anos, o avançado formado em Alcochete leva 13 jogos, dois golos e outras tantas assistências desde que foi lançado frente ao Benfica, em janeiro. Um dia que o internacional jovem por Portugal não esquece.

«Nem consigo descrever bem o momento em que o míster me chamou quando estava a aquecer. Quando cheguei ao balneário e, depois, em casa com os meus familiares é que parei para pensar. Percebi que tinha concretizado um dos meus sonhos de criança», disse, em entrevista ao Jornal Sporting.

Filho de um antigo basquetebolista tunisino, Chermiti nasceu no Porto e cresceu nos Açores até ser descoberto por Aurélio Pereira e mudar-se para a academia do Sporting aos 12 anos.

Desde então, cresceu com vários jovens que também já começam a ganhar espaço na equipa principal dos leões, como são os casos de Dário Essugo e Mateus Fernandes, e enaltece a aposta do clube na formação.

«Ainda no outro dia falei sobre isso com o Dário [Essugo]. Já os conheço há muito tempo e por vezes não reparamos que passamos mais tempo uns com os outros do que com os nossos familiares. Somos todos irmãos, uma família e é muito bonito estarmos todos juntos num contexto mais profissional», enaltece.

«O Sporting gere bem esse processo e prepara-nos para o futuro. Não há muitos clubes em Portugal e na Europa que apostem nos jovens como o nosso clube aposta», sublinha ainda.

Apesar de ser um dos jogadores mais jovens do plantel, Chermiti garante que não tem um tratamento especial por parte do treinador que lhe abriu as portas do futebol profissional.

«Não me trata como um miúdo. Sempre tratou todos de forma igual, é muito profissional. Não coloca ninguém acima de ninguém. Dá na cabeça quando tem de dar, dá moral quando tem de dar», descreve.

E perante a aposta que tem sido feita e que já lhe valeu a renovação até 2027, Chermiti diz que não lhe passa pela cabeça deixar o Sporting.

«O meu sonho é estar com o Sporting até o Sporting não me querer mais. Quero ganhar o máximo de títulos possível com o leão ao peito. Acabar a carreira com títulos dá uma dimensão muito maior, é muito bom», finaliza.