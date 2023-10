O defesa-central do Sporting, Seba Coates, em declarações na flash interview da SportTV após o empate em casa do Raków (1-1), em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa:

[O que faltou nos minutos finais] «Acho que foi um jogo difícil, ficar com um a menos quase 80 minutos, num relvado difícil… Conseguimos marcar na primeira parte e depois o normal era que eles atacassem. Não era o que queríamos, mas há que valorizar este ponto dadas as circunstâncias do jogo.

[Sobre a expulsão de Gyökeres] Não vi muito bem, só durante o jogo. A primeira coisa que me pareceu é que não foi com intenção de pisar o adversário. São decisões e há que aceitar. Foi isso que perguntei ao árbitro, são circunstâncias do jogo

[Boas perspetivas para o apuramento?] A expectativa é sempre a mesma, tentar ganhar. Hoje já estamos a pensar no jogo de segunda-feira, contra o Boavista. Vai ser muito difícil, temos de focar-nos agora em recuperar, que é muito importante.

[Sobre o tema da renovação] É um tema que não estou a falar, tenho contrato com o clube, estou muito contente aqui. Se quero continuar? Como disse estou muito contente, toda a gente sabe disso, depois veremos. Mas ainda é muito cedo para falar, estou focado no próximo jogo.»