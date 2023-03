Sebastian Coates chegou no sábado às 50 internacionalizações no jogo do Uruguai frente ao Japão e teve direito a uma surpresa na manhã deste domingo.

Antes do treino, e com o também jogador do Sporting Manuel Ugarte como cúmplice, Coates recebeu uma camisola de celebração do feito.

Ugarte entregou a Coates a camisola com o número 50 impresso nas costas.