Coates e Manuel Ugarte, do Sporting, integram a convocatória do Uruguai para os encontros amigáveis com o Japão, de Hidemasa Morita, e a Coreia do Sul, a 24 e 28 de março, respetivamente.

Na antevisão ao jogo com o Arsenal, Ruben Amorim tinha revelado que o defesa-central não integrou a comitiva que seguiu para Londres porque já iria ter de viajar para a Ásia com a seleção.

Esta foi a primeira convocatória de Marcelo Broli, selecionador interino após a saída de Diego Alondo, devido à má prestação no Mundial 2022. A lista conta com uma renovação, já que pesos pesados como Fernando Muslera, Diego Godín, Martin Cáceres, José Giménez, Luis Suárez ou Cavani ficaram de fora.