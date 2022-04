«Derrota dura». Foi assim que os jogadores do Sporting descreveram o desaire caseiro no dérbi com o Benfica, da 30.ª jornada da Liga.



Coates, Adán, Porro, Sarabia e Matheus Nunes lamentaram a derrota e o momento «duro», mas apontaram já à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal contra o FC Porto, agendada para as 20h15 da próxima quinta-feira. Um discurso semelhante ao que Rúben Amorim apresentou imediatamente após o dérbi de Lisboa.



O lateral-direito espanhol frisou ainda que a equipa só baixará a cabeça «só para olhar o símbolo» que leva ao peito. Por sua vez, Manuel Ugarte frisou que a união deve imperar nos «momentos mais difíceis». Veja as reações dos jogadores do Sporting à derrota com o Benfica na galeria associada.