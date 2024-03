Foi notícia um desentendimento entre Ousmane Diomande e Viktor Gyökeres na derrota do Sporting em casa da Atalanta, mas não ao ponto de preocupar Ruben Amorim.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Boavista, o treinador dos leões desvalorizou a situação e revelou que a dupla até já tem um historial.

«Os ânimos estão normais e eu estava a pior que eles, se pudesse fazer isso a alguns, também faria. Eles são assim, raramente jogam um contra o outro no treino, faço questão que isso não aconteça para não se zangarem, já têm um historial», afirmou.

«As características deles provocam essas situações. Acho que são boas e acho que se fosse eu, depois de sofrermos um golo aos 40 segundos [da segunda parte], faria pior», acrescentou.

O técnico do emblema de Alvalade confessou que o grupo ainda está a digerir a eliminação na Liga Europa: «Hoje o mundo parece bem melhor, ontem ainda foi difícil de digerir, custou bastante a toda a gente. Estamos lá, mas falta-nos qualquer coisa em certos momentos que acho que são culpa nossa. Quando eles são melhores, aceitamos com outra facilidade. Custou bastante, mas estamos a pensar no Boavista e está tudo nas nossas mãos.»