Pedro Gonçalves lesionou-se na quinta-feira frente à Atalanta, e com isso ficou impossível estar presente na convocatória de Roberto Martínez para a Seleção Nacional, anunciada no dia seguinte, sexta-feira.

Ora, Ruben Amorim admitiu que o médio de 25 anos está triste, mas por causa dos jogos que vai falar pelo Sporting. Até porque explicou aos jogadores que não são estes estágios antes de uma grande competição – neste caso de um Euro – que vão mudar a vida aos jogadores.

«Obviamente que está triste. Expliquei hoje aos jogadores que às vezes esta ansiedade da seleção, as escolhas às vezes já estão muito feitas. Isto não é um estágio que muda a vida de um jogador e isto tem de ser explicado. Vivem numa pressão que têm de ir para ir ao Europeu, as coisas não são feitas assim. Já passei isso como jogador e como treinador, muitas vezes fui suplente e fui a dois Mundiais», afirmou.

«Depende das características da equipa que o selecionador queira. E às vezes isto mexe muito com a cabeça de jogadores como o Pote e o Nuno Santos e expliquei que as escolhas às vezes são dos selecionadores, não é nada contra eles. Um estágio não muda nada, um golo igual, têm de viver com outra tranquilidade. O Pote está triste porque sabe da dificuldade dos jogos que vamos ter e não vai estar durante alguns jogos. Isso custa-lhe muito», acrescentou.

Sobre a substituição de Pote na equipa verde e branca, Amorim admitiu a hipótese de utilizar Geovany Quenda, jovem de 16 anos, mas lançou outros dois nomes para a discussão: Nuno Santos e Geny Catamo.

«Tudo está em cima da mesa. Podemos chamar na formação o Quenda, acho que estaria convocado para a seleção, mas vamos tentar que fique para treinar connosco. Também temos o Nuno Santos, que gosta de atacar, e o Geny. Está tudo em aberto, e ainda há outros jogadores que poderiam jogar naquela posição.»