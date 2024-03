Ruben Amorim revelou este sábado que Pedro Gonçalves e Edwards são baixa no Sporting para alguns jogos. Se no caso de Pedro Gonçalves já não é novidade, a situação de Edwards será uma novidade.

Mas por partes. Antes de mais, Marcus Edwards, que pelo menos fica de fora este domingo.

«O Edwards saiu com queixas e está fora do jogo de amanhã. Ainda não sabemos quanto tempo ele vai ficar parado», referiu.

«O Pote tem uma lesão muscular e não sei o tempo que vai ficar de fora. Pode falhar os dérbis, pode falhar só um ou pode até não falhar nenhum. Ele está triste, porque não vai estar durante alguns jogos.. Sabe da importância dos encontros que vamos ter e isso deixa-o triste. Custa-lhe muito. Mas ele vai recuperar rápido. Fica de fora uns joguinhos e depois regressa.»

Ainda assim, Amorim não tem uma data específica para o regresso do internacional português: «Não sei o tempo de paragem. Poderá falhar os dérbis, poderá falhar só um ou nenhum. O Morita está bem, está recuperado e vai a jogo.»

O Sporting, diga-se, recebe o Boavista este domingo, a partir das 20h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga. Um adversário que, de resto, mereceu elogios de Ruben Amorim.

«Agora é focar no Boavista, uma equipa que subiu nos últimos jogos. Vem mais tranquila, mudou o sistema e está a jogar mais ou menos no mesmo sistema do que nós. É uma equipa perigosa, mas estamos preparados para o jogo e temos de vencer.»