O Sporting já concluiu o processo de renovação de entradas no Estádio José Alvalade e os novos torniquetes vão começar a ser utilizados em pleno no jogo com o Dumiense.

A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal está marcada para as 18h00 deste domingo e a nova tecnologia já vai ser utilizada em todos os torniquetes, depois de ter sido adaptada de forma gradual a apenas certas portas do estádio.

Desta forma, os adeptos podem entrar no recinto com o cartão de sócio no telemóvel e com o bilhete ou através do cartão físico contactless.