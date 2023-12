Eduardo Quaresma foi a grande surpresa de Ruben Amorim no onze inicial do Sporting para o clássico frente ao FC Porto, e foi uma aposta ganha, pode dizer-se.

O defesa-central foi um dos homens do jogo, apesar de ter saído aos 60 minutos, e no final da partida registou a titularidade com uma publicação nas redes sociais.

Ora, foram vários os jogadores e antigos jogadores dos leões que fizeram questão de dar os parabéns ao jovem português, com destaque para João Palhinha, que deixou uma mensagem de incentivo ao ex-colega.

«Enorme, miúdo. Por vezes a vida tem uma maneira estranha de nos voltar a encaminhar para o lugar que nos pertence. O presente e o futuro são teus», escreveu o médio do Fulham.

Gyökeres, Diomande, St. Juste ou Morita foram alguns dos atuais futebolistas do Sporting que também comentaram a publicação de Quaresma, e nem Coates faltou à «reunião.

O capitão leonino deixou um aviso semelhante ao de Ruben Amorim. «Amanhã há mais», escreveu.