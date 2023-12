O futebolista português Tiago Tomás, antigo colega de Eduardo Quaresma no Sporting e atualmente no Wolfsburgo, revelou, esta noite, uma troca de mensagens com o defesa dos leões antes do clássico com o FC Porto, no qual foi titular com a ausência de Coates e uma das figuras da vitória por 2-0.

Tiago Tomás partilhou através da rede social Instagram as mensagens com Quaresma, já a menos de uma hora do apito inicial, adivinhando que seria «o dia» do seu antigo colega e amigo.

«Que coisa linda. É o teu dia. Ponto de viragem hoje», referiu Tiago Tomás. Eduardo Quaresma respondeu, perguntando se TT achava que seria o «ponto de viragem» esta noite e o avançado não mostrou dúvidas.

«Só fazeres o que sabes. Mostrar o Edu antigo, aquelas arrancadas. Boa sorte irmão, estou a torcer. Só estar tranquilo, é teu. Tou com bom feeling», referiu TT.

«Vai dar certo irmão. Obrigado, irmão, pelas palavras», respondeu, pelo meio, o defesa de 21 anos dos leões, que até foi protagonista de um lance brilhante em que assistiria para o 2-0 de Gyökeres em cima do intervalo – e após o qual se emocionaria nos festejos – num golo que foi anulado por falta assinalada a Quaresma sobre João Mário.