Ao ver o cartão vermelho direto na derrota do Estoril em Alvalade, pouco depois de ter entrado, Raul Silva reforçou a posição no top 10 de jogadores com mais expulsões na história do campeonato.

O central brasileiro, agora ao serviço dos «canarinhos», já foi expulso onze vezes na prova.

Está agora a duas expulsões do recorde, que é partilhado por seis jogadores.

Veja o top 10 de expulsões na Liga/Campeonato Nacional, na galeria associada ao artigo.