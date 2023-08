O Sporting venceu o Famalicão por 1-0, em Alvalade, num jogo em que um golo de Paulinho, aos 52 minutos, após assistência de cabeça de Coates, fez o resultado final.

Veja o relato ao minuto e a ficha de jogo

Com este triunfo, o Sporting manteve o percurso cem por cento vitorioso na Liga, com três triunfos em três jogos e o primeiro lugar, com nove pontos, em igualdade com o V. Guimarães.