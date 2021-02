O médio do Sporting, João Palhinha, em declarações na SportTV após o empate frente ao FC Porto (0-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[Jogo muito fechado] «Primeiro quero dar uma palavra à família do Quintana e apresentar as minhas condolências. Quanto ao jogo… foi um grande jogo, na segunda parte podíamos ter feito golos, estivemos por cima. Era um jogo mais emotivo se tivesse golos.»

[Ponto mais satisfatório para o Sporting do que para o FC Porto?] Vínhamos com o pensamento de ganhar, queremos ganhar todos os jogos até ao resto do campeonato para o nosso objetivo. Estamos de parabéns, continuamos invictos e é assim que queremos continuar.

[Equipa mostrar personalidade no Dragão é uma prova de crescimento?] Sim, a equipa tem crescido, todos os jogadores: os mais jovens e os mais experientes. Aprendemos todos os dias, há sempre coisas a melhorar. Esta equipa tem vindo a crescer a olhos vistos.

[Há uns anos jogou aqui no Dragão e Jesus disse que não tinha levado o guião, esta noite foi o homem do jogo] Simplesmente faço o meu trabalho, estou preocupado em evoluir, tenho muitos objetivos. Tenho de estar agradecido ao mister Ruben Amorim por toda a atenção e por todas as oportunidades que me tem dado.»