O Sporting anunciou esta quinta-feira que os bilhetes a que tem direito para a deslocação ao terreno do FC Porto estão esgotados.

«Numa questão de minutos, os Sportinguistas esgotaram os ingressos que tinham sido colocados à venda a partir das 16h00 de hoje, quinta-feira, e prometem, mais uma vez, um grande apoio fora de casa, desta feita no Clássico que se avizinha», lê-se, na nota do clube verde e branco.

O Sporting defronta o FC Porto no dia 28 de abril, a partir das 20h30, em jogo da 31.ª jornada. Os leões até podem conquistar o título no Dragão, mediante uma combinação de resultados que também depende do Benfica.