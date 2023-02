Sporting e FC Porto defrontaram-se neste domingo em Alvalade, para a 20.ª jornada da Liga 2022/23 num jogo que terminou com vitória dos dragões por 2-1.

Um golo de Matheus Uribe e outro de Pepê resolveram o clássico para os azuis e brancos. O colombiano marcou aos 61 minutos e o brasileiro aos 90+5.

Chermiti ainda reduziu para o Sporting aos 90+7, mas os dragões conseguiram segurar a vantagem até ao apito final.

Com este resultado, os dragões ficam a cinco pontos do líder Benfica, enquanto o Sporting permanece a 15 do rival de Lisboa.

FICHA DE JOGO