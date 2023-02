O Sporting voltou a perder com o FC Porto na temporada 2022/23. Em três clássicos com os dragões, os verdes e brancos perderam os três encontros: 3-0 no Dragão para a Liga, 2-0 na final da Taça da Liga e o deste domingo, por 2-1, no José Alvalade.

Os leões também já não vencem os rivais há dois anos. A última vitória sucedeu na Taça da Liga de 2020/21. Daí para cá, há três empates e cinco vitórias portistas. Ou seja, o clássico deste domingo é o oitavo encontro sucessivo do Sporting sem vencer o FC Porto.