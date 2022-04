A seis jornadas do fim, a crença do Sporting é a de que pode ganhar todos os jogos até ao fim do campeonato, mas o título já não está nas mãos dos leões.

Na antevisão ao encontro com o Tondela, Ruben Amorim frisou isso mesmo, mas realçou que o «FC Porto está muito forte, pois não perde pontos». O técnico leonino foi, de resto, questionado sobre a ausência de Uribe nos dragões. Traz vantagem? Nem por isso.

«A lesão do Uribe não nos dá vantagem nenhuma, ao longo do campeonato podia ter enumerado muitas vezes as várias baixas que tivemos e isso não nos retirou responsabilidade. Se não falei das minhas baixas, não vou falar das baixas dos adversários. Isso não dá vantagem nem retira o favoritismo do FC Porto», defendeu.

A propósito dessa gestão do plantel, Amorim garantiu que não vai poupar qualquer jogador no desafio com o Tondela tendo em vista ao dérbi frente ao Benfica, da jornada 30.

«Não vai mudar nada, não sabemos jogar sem agressividade. Este jogo é o mais importante, quem não puder jogar com o Benfica, não joga. Não vamos poupar ninguém, até vamos é aumentar a agressividade, temos um grupo de grande qualidade», atirou.