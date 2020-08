Zé Pedro reiterou esta segunda-feira que nunca teve intenção de dizer a Frederico Varandas, presidente do Sporting, como deveria fazer o seu trabalho.

O antigo treinador adjunto do Sporting, que pertencia à equipa técnica de Silas, deu uma entrevista ao Bola na Rede na qual deixou críticas a Varandas e a Hugo Viana, mas diz que algumas frases foram tiradas do contexto.

«Sem querer entrar em detalhes excessivos sobre inúmeras frases e expressões que surgiram na entrevista e não correspondem ao que disse, ainda assim, quero deixar claro que jamais iria dar indicações ou ordens ao diretor desportivo, Hugo Viana, e ao presidente Frederico Varandas sobre como deveriam fazer o seu trabalho, nem tão pouco colocar em causa as suas boas intenções e honestidade», disse o antigo jogador, em comunicado.

«Termino reforçando que foi um orgulho trabalhar no Sporting e com todas as pessoas com quem lidei, desde o presidente, ao diretor desportivo, aos jogadores e toda a estrutura», pode ler-se ainda na nota.