O presidente do Sporting, Frederico Varandas, abriu esta sexta-feira pela primeira vez o livro em relação a vários assuntos do universo leonino, com destaque para a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

Em entrevista ao jornal Record, o dirigente dos leões admitiu que o objetivo era vender o internacional português no verão.

«O momento de Bruno Fernandes ser vendido era no mercado no verão. E preparámos a época dando como adquirida a venda de Bruno Fernandes. Esse é um dos erros que eu, como líder, assumo. Tivemos uma oferta única de 45 milhões fixos, mais 20 por objetivos. Olhando para trás, de forma fria, hipotecou e condicionou a época este ano. Havia necessidades de tesouraria de 215 milhões de euros. Tínhamos de fazer (e fizemos) 115 milhões líquidos em vendas nestes dois anos. Foi preciso um tremendo esforço», começou por dizer.

«Já tínhamos contratado Camacho, Rosier e Vietto e queríamos trazer um avançado e um médio que estavam praticamente fechados. Os últimos quatro dias desse mercado [de verão] foram os piores da minha presidência, foi quando percebi que não vendíamos o Bruno Fernandes», acrescentou.

O presidente do Sporting justificou a venda de Bas Dost com os «custos incomportáveis» que o jogador acarretava ao clube – «Bas Dost foi vendido por sete milhões e precisávamos desse sete milhões para sobreviver» - e revelou ainda que contactou o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, por causa de Galeno, mas que não obteve resposta do homólogo portista.

De resto, Varandas confirmou ainda que o emblema de Alvalade fez uma proposta de renovação a Acuña: «Já foi oferecida há muito tempo. Eles estão a analisar. Estamos a aguardar.»