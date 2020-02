Thierry Anti, atual treinador da equipa de andebol do Sporting, vai deixar o clube de Alvalade no final da próxima época, uma vez que já anunciou que vai treinar os franceses do Aix-en-Provence, mais conhecido por PAUC, a partir de 2021.

O treinador que os leões foram contratar ao Nantes, já tem um compromisso com o clube francês, válido por três temporadas, mas só depois de terminar a ligação ao clube de Alvalade. «É um bom desafio. Os dirigentes pensaram em mim para assumir o projeto do Aix para os próximos anos. Isso corresponde à minha forma de ver as coisas. Estou muito ansioso por voltar a França», destacou o técnico citado pelo jornal «L’Equipe».

Para já, Thierry Anti é líder da liga portuguesa, a par do FC Porto, e prepara o Sporting para os oitavos de final da Liga dos Campeões.