O presidente do Sporting, Frederico Varandas, emocionou-se este sábado no velório de Manuel Fernandes, que decorre no Estádio de Alvalade.

Aos jornalistas, o dirigente afirmou que o antigo avançado «foi um dos melhores da história do Sporting», entre lágrimas.

«É um dia difícil. Parte um dos melhores da nossa história, do Sporting. Parte também um amigo, que foi também meu treinador no Vitória de Setúbal, ainda era eu um jovem médico. Fico eu e o Sporting também, de consciência tranquila, pelas homenagens que ele teve em vida, sei que ele ficou muito feliz por dentro, como está hoje muito feliz por esta multidão a agradecer por tudo o que ele fez pelo Sporting», disse, citado pela Lusa.

Também emocionado estava o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Sporting, João Palma: «Queria manifestar a tristeza profunda dos órgãos sociais do Sporting, que partilham este momento de desgosto com todos os sportinguistas, com a família sportinguista em especial, desejando aos sócios do Sporting Clube de Portugal e a todos os adeptos do clube as minhas mais sinceras condolências porque, de facto, estamos todos muito tristes e partilhamos todos esta perda. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um sofrimento geral, generalizado, que passa pelos corações de todos os sportinguistas. Depois, dizer que esta homenagem que o Sporting organizou ao Manuel Fernandes é muito merecida, acabámos de perder uma figura ímpar do nosso clube.»

Manuel Fernandes, refira-se, faleceu na quinta-feira, vítima de doença prolongada.