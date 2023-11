O Sporting informou esta segunda-feira que o jogo frente ao CR Candoso, a contar para a sexta jornada do campeonato nacional de futsal, vai jogar-se à porta fechada, por decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa, lê-se no comunicado dos leões, estão «factos subjacentes» ao dérbi frente ao Benfica, realizado no dia 25 de junho de 2022 – equipa verde e branca venceu no Pavilhão João Rocha e sagrou-se campeã.

Ora, na mesma nota, o Sporting diz que não concorda com a decisão, e que por isso «a vai impugnar judicialmente».

«O Sporting lamenta o sentido de oportunidade do Conselho de Disciplina que, após ter demorado cerca de um ano e quatro meses para proferir uma decisão, resolveu fazê-lo em véspera de fim-de-semana, bem sabendo que assim frustrava o efeito útil do requerimento cautelar que o Sporting pretendia apresentar», lê-se.