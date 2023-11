Geny Catamo foi dispensado pela seleção de Moçambique devido aos mesmos problemas físicos que já o tinham deixado de fora da receção dos leões ao Estrela no passado domingo.

Ruben Amorim já tinha anunciado que Catamo iria falhar os últimos três jogos do atual ciclo dos leões, juntando, além do Estrela, os jogos com os polacos do Rakow, para a Liga Europa, também o dérbi com o Benfica, no Estádio da Luz, relativo à 10.ª jornada da Liga.

Trata-se de um problema muscular no adutor da perna direita, agora também confirmado pela seleção dos Mambas que anunciaram que o jogador do Sporting vai ser substituído por Stanley Ratifo, avançado dos alemães do CfR Pforzheim, na convocatória para os jogos com o Botswana (16 novembro) e Argélia (19 novembro), relativos à fase de qualificação africana para o Mundial2026.