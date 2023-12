Depois do empate do Benfica em Moreira de Cónegos, o Sporting tem esta noite a hipótese de voltar a assumir a liderança isolada do campeonato português, na receção ao Gil Vicente.

Para essa partida, Ruben Amorim deve recuperar Seba Coates e Marcus Edwards no onze inicial, depois de os dois terem começado no banco no empate em Itália, ante a Atalanta.

De resto, o técnico leonino confirmou, em conferência de imprensa, a titularidade de Pedro Gonçalves na partida desta noite.

No Gil, a grande dúvida prende-se com a ala esquerda da defesa: Kiko Pereira mantém a titularidade ou regressa Leonardo Buta?

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis do Sporting-Gil Vicente, jogo que pode acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.