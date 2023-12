Ruben Amorim relativizou este domingo a fase menos positiva – pelo menos ao nível de golos – que Pedro Gonçalves atravessa, na véspera do jogo frente ao Gil Vicente.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting afirmou que o internacional português está a «sofrer do sucesso que teve ao longo do tempo».

«Não falei nada com ele, são fases que os jogadores passam. Já teve fases muito boas, ainda é um jovem que teve fases boas e tá a passar esta fase em que não consegue marcar. As pessoas são muito exigentes, cinco golos e três assistências para ele é pouco. Quanto melhor, mais exigência», disse.

«Ele tem mais que tempo para recuperar esses números. Gosto muito de tudo o que o Pote faz, tem jogado muito bem. Neste jogo falhou três oportunidades que não costuma falhar. Está a sofrer do sucesso que teve ao longo deste tempo. De certeza que vai apanhar o comboio. Vai voltar a jogar [frente ao Gil Vicente]», acrescentou.

Depois, Amorim foi questionado sobre como se trabalha os jogadores nestas situações: «A única forma de trabalhar é criar as situações no treino. O Pote foi muito regular nessa ação. Não temos tido muito tempo para treinar, simplesmente às vezes mostramos as imagens e analisamos. Quando a primeira entrar, tudo começa a ser mais fácil. Dizia o mesmo do Paulinho. O psicológico é difícil de trabalhar e apenas com a bola a entrar é que isto vai mudar.»

O timoneiro do conjunto de Alvalade reservou ainda elogios para o Gil Vicente: «Sabemos onde errámos e foi muito claro para todos onde errámos com a Atalanta, trabalhámos nisso dentro do possível. Preparámo-nos ao máximo taticamente, frente um treinador que ganhou cá o ano passado [Vítor Campelos, com o Desp. Chaves]. Têm jogadores muito bons com bola, o que pode complicar, pois não estamos habituados a não ter bola. Precisamos de voltar às vitórias para seguir o nosso caminho.»

O Sporting, refira-se, recebe esta segunda-feira o Gil Vicente, a partir das 20h15, em jogo da 12.ª jornada da Liga.