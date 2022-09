O médio do Sporting, Hidemasa Morita, foi convocado para os próximos compromissos da seleção japonesa.

O jogador de 27 anos integra o lote de eleitos divulgado esta quinta-feira, tendo em vista os amigáveis de 23 e 27 de setembro, frente aos Estados Unidos e Equador, respetivamente.

Morita, que soma 16 jogos e dois golos pelo conjunto nipónico, vive um bom momento no Sporting e já recebeu rasgados elogios de Ruben Amorim.

Os convocados do Japão:

📢 @jfa_samuraiblue 🇯🇵 have announced the list of players for the upcoming friendlies from September 23rd-27th and eight J.League players are on it!



📅 September 23rd

🇯🇵 Japan 🆚 USA 🇺🇸

🏟️ Düsseldorf Arena



📅 September 27th

🇯🇵 Japan 🆚 Ecuador 🇪🇨

🏟️ Düsseldorf Arena



© JFA pic.twitter.com/x4xi2mkui9