O médio japonês Hidemasa Morita é baixa confirmada no Sporting para o jogo com a Atalanta, em Bérgamo (quinta-feira, 20 horas), da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Segundo confirmou a TVI/CNN Portugal junto do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à margem da partida dos leões para Itália, Morita está a contas com uma síndrome febril.

O nipónico ainda seguiu viagem no autocarro com a equipa, mas apresentou febre depois de almoço e, por precaução, não seguiu viagem com o resto do plantel para solo italiano.

Morita junta-se, assim, ao guarda-redes espanhol Antonio Adán nas baixas para o duelo europeu.

Com a ausência de Morita, é provável que a dupla de meio-campo dos leões frente à Atalanta saia do trio composto por Morten Hjulmand, Daniel Bragança e Koba Koindredi. Na primeira mão, há uma semana, Koindredi foi titular, ao lado de Morita, no empate a uma bola em Alvalade.

O Atalanta-Sporting tem arbitragem de Sandro Schärer e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.