Apesar de já ter regressado aos treinos após um período de fora por lesão, Hidemasa Morita vai falhar o dérbi com o Benfica, confirmou Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

«O Morita está apto, mas não vai a jogo. Temos de pensar que precisamos dos jogadores a longo prazo e não é treinando um dia a baixa intensidade que vai ser chamado a jogo. Temos outros, o Morita vai ter de aguentar, na próxima semana deve estar apto, mas vai fazer uma adaptação às cargas como os outros para não termos mais problemas. Não é por jogarmos com o Benfica na fase em que estamos que vamos arriscar qualquer jogador. O plano é o mesmo, jogarão os melhores de acordo com a capacidade física deles», revelou o técnico do Sporting, adiantando a dupla titular para o meio-campo na Luz.

«Será Ugarte e Pedro Gonçalves no meio», avançou.

Ruben Amorim abordou ainda a adaptação do reforço de inverno, Mateo Tanlongo, e reconheceu que esse processo teve de ser acelerado devido às várias baixas nos leões.

«São jogadores que contratámos, têm espaço, se aproveitam ou não depende do crescimento deles. É um jogador jovem, já jogava há muito no campeonato argentino que é bastante intenso e tem bastante pressão. Vai precisar de crescer e tem a ver com a urgência e o momento em que estamos. Chegou, faltam-nos jogadores para médio defensivo e já conta. Depois, agarrar a posição ou o espaço no plantel depende deles. Eles lutam com os jogadores da formação, é um jogador com boas qualidades, que precisa de tempo e vamos dar-lhe o tempo que precisar. Se agarram o lugar ou não, tudo depende dos jogadores», sublinhou.

O dérbi entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga, disputa-se este domingo, pelas 18h00, no Estádio da Luz. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.