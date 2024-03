O Sporting ganhou esta quinta-feira vantagem nos quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer na receção ao Barcelona, por 4-1.

No Pavilhão João Rocha, os catalães, com João Rodrigues em campo, até entraram a vencer, com um golo de Pau Bargalló, mas logo a seguir Nolito respondeu e fez o 1-1.

O mesmo Nolito bisou para pôr o leão pela primeira vez em vantagem, aos 40 minutos, antes de Rafael Bessa (45m) e Alessandro Verona (47) darem outra expressão ao resultado.

O Sporting vai assim a Barcelona jogar a segunda mão com uma vantagem confortável: essa partida está agendada para o dia 11 de abril.

Além do clube de Alvalade, estão ainda em prova outras quatro equipas portuguesas: Oliveirense, FC Porto, Óquei de Barcelos e Benfica.