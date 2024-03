Morita está fora do jogo desta quinta-feira com a Atalanta, devido a doença, mas foi chamado à seleção do Japão, tal como Soma, do Casa Pia.

Os dois jogadores estão entre os 26 convocados pelo selecionador japonês para o duplo confronto com a Coreia do Norte, a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

A grande baixa na seleção nipónica é Tomiyasu, do Arsenal, que está lesionado, mas a lista de 26 futebolistas conta com nomes como Kubo, da Real Sociedad, ou Endo, do Liverpool.

O Japão vai defrontar a Coreia do Norte, em casa, no dia 21 de março, e fora, no dia 26 deste mês.

Os 26 convocados do Japão

Guarda-redes: Zion Suzuki (Sint-Truiden), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) e Daiya Maekawa (Vissel Kobe).

Defesas: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Hiroki Itō (VfB Stuttgart), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar), Koki Machida (Union SG), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Daiki Hashika (Luton Town) e Tsuyoshi Watanabe (KAA Gent).

Médios: Wataru Endo (Liverpool), Takumi Minamino (Monaco), Ritsu Dōan (SC Freiburg), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Yuki Soma (Casa Pia), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Kashima Antlers) e Takumu Kawamura (Sanfrecce Hiroshima).

Avançados: Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC Nijmegen) e Takefusa Kubo (Real Sociedad).