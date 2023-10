O defesa do Sporting, Jeremiah St. Juste, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para assinalar a sua recuperação, na sequência do regresso ao trabalho de campo nos últimos dias, às ordens do treinador Ruben Amorim.

«Trabalhei no duro para isto», escreveu o central neerlandês de 26 anos, focado no regresso.

St. Juste ainda não soma minutos em 2023/24, tendo estado a recuperar de lesão já desde a parte final da época passada.

O jogador dos leões disputou o seu último jogo oficial a 13 de abril de 2023, no Juventus-Sporting da Liga Europa.