O futebolista português Bruno Fernandes mostrou-se «triste e cabisbaixo» por saber da lesão do antigo companheiro de equipa do Sporting, Jérémy Mathieu, que se prepara, aos 36 anos, para terminar a carreira após ter sofrido uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial.

«O melhor central que alguma vez tive como colega de equipa lesionou-se e assim decidiu dar o fim a uma carreira recheada de títulos e momentos inesquecíveis. O velhinho, como todos o conheciam no seio sportinguista teve a infelicidade de se lesionar e assim não acabar a carreira como tanto merecia», começou por escrever o atual médio do Manchester United, através das redes sociais pessoais.

«Foram dois anos e meio contigo, dois anos e meio de aprendizagem, dois anos e meio de eternas apostas nos treinos para ver quem fazia mais golos de livre, dois anos e meio a ver magia sair dos pés de um central, sim de um central. Era um central com qualidade de dez e velocidade de um extremo. Tenho pena de não voltar a ver aqueles sprints de uma ponta do campo à outra», destacou o jogador de 25 anos, esperando que Mathieu tenha «oportunidade» de fazer uma despedida à medida dos relvados.

«Obrigado pelas lágrimas na final da Taça de Portugal, que me demonstraram o que é ter amor ao jogo e que todas as conquistas contam como se fosse a primeira», concluiu, antecipando um jogo de golfe com o amigo e um «desafio de livres» como outrora no Sporting.