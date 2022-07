O Sporting contratou João Infante ao Belenenses, informou o clube.



Sem revelar detalhes, os leões informam que o internacional de sub-16 assinou contrato profissional depois de três anos no Restelo. Trata-se, de resto, de um regresso do avançado ao emblema verde e branco, cores que defendeu durante sete anos antes de se mudar para Belém.



«É um orgulho poder voltar a esta casa. Quis logo vir assim que surgiu a oportunidade. É magnífico poder voltar aqui», disse o jovem atleta à televisão do Sporting.