O FC Eindhoven, equipa do segundo escalão dos Países Baixos, anunciou a contratação de Rodrigo Rêgo ao Sporting.

O defesa-central de 20 anos é internacional português dos sub-15 aos sub-20 e fez praticamente toda a formação nos leões, onde estava desde os dez anos, tendo em tempos sido chamado a treinos com a equipa principal.

Na época passada, Rodrigo Rêgo esteve no Varzim por empréstimo.

Segue-se agora a primeira experiência além-fronteiras. No FC Eindhoven, equipa pela qual assinou um contrato válido para as próximas duas épocas com outra de opção.