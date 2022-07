Depois de quase uma década ligado ao Sporting, João Palhinha fez as malas e mudou-se para Londres, para ser reforço de Marco Silva no Fulham.

Quis o destino que o internacional português passasse por Portugal neste verão, para participar com a equipa londrina no Troféu do Algarve, competição de pré-época na qual defrontou o Benfica.

Em entrevista exclusiva ao Maisfutebol/TVI, Palhinha falou sobre a adaptação ao novo clube, ele que vive a primeira experiência no estrangeiro.

O médio de 27 anos aproveitou ainda para identificar um dos problemas do futebol português, recordou a passagem longa pelo Sporting e elogiou Ruben Amorim, um treinador que «sabe lidar com os jogadores».

Neste terceiro excerto da conversa com o nosso jornal, Palhinha recorda o percurso no Sporting e antecipa aquilo que poderá ser a Liga em 2022/23, sempre com um desejo em mente: ver os leões a festejar no final da temporada.

PARTE I – Palhinha: «Amorim sabe lidar com os jogadores, não está sempre a 'xingar'»

PARTE II – «Marco Silva conhece-me bem, por isso é que pagou o que pagou por mim»

PARTE IV – Palhinha: «Em Portugal, os árbitros deviam deixar jogar mais»

--

O Palhinha tem um percurso marcado pela resiliência. Foi emprestado ao Belenenses e ao Moreirense, depois regressou ao Sporting, mas voltou a ser emprestado ao Sp. Braga. Quando regressou, muitos pensavam que iam sair, mas acabou por ser um dos destaques da equipa de Ruben Amorim e agora consegue a transferência para a Premier League. Nesse aspeto, é também um exemplo para os mais jovens?

Isto nem sempre é como começa. Já tive oportunidade de dizer, o meu trajeto na formação do Sporting foi diferente e depois quando integrei a equipa principal não passei por um período fácil. Mas todos os empréstimos que tive acrescentaram-me muitas coisas positivas. E depois quando voltei a casa, em 2020, se calhar muita gente pensava que já era altura de fazer as malas, mas consegui dar a volta por cima. Posso ser um exemplo, mas como eu há outros por esse mundo fora. O foco tem de estar no trabalho, o sucesso pode não aparecer no imediato, mas no futuro aparecerá. Foi assim comigo. E também tive sempre a minha família por trás, é um grande suporte. Na estrutura mental de um jogador, a família é o pilar de tudo. Foi o meu maior segredo para atingir tudo o que atingi até hoje, e continuará a ser.

João Palhinha foi campeão nacional no Sporting em 2020/21

Olhando para a Liga de 2022/23, quem parte da pole position para conquistar o título este ano?

Quem eu gostaria que ganhasse, vocês já sabem quem é [risos]. Acho que os três grandes são sempre candidatos ao título. O Benfica reforçou-se muito bem, o Sporting também. O FC Porto ainda agora foi buscar um excelente jogador, o David Carmo, com quem tive o prazer de partilhar o balneário no Sp. Braga. Todos os anos são essas três equipas. E uma palavra também para o Sp. Braga, que está a fazer uma excelente equipa.

Considera que o plantel que o Sporting está a construir pode dar novamente o título ao clube?

Esta equipa já está junta há praticamente três anos, apesar de algumas entradas e saídas – mas isso faz parte. A estrutura está lá, o mister [Ruben Amorim] reforçou-se com jogadores de qualidade e, portanto, acho que o Sporting tem capacidade para conquistar o título este ano.