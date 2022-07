Depois de quase uma década ligado ao Sporting, João Palhinha fez as malas e mudou-se para Londres, para ser reforço de Marco Silva no Fulham.

Quis o destino que o internacional português passasse por Portugal neste verão, para participar com a equipa londrina no Troféu do Algarve, competição de pré-época na qual defrontou o Benfica.

Em entrevista exclusiva ao Maisfutebol/TVI, Palhinha falou sobre a adaptação ao novo clube, ele que vive a primeira experiência no estrangeiro.

O médio de 27 anos aproveitou ainda para identificar um dos problemas do futebol português, recordou a passagem longa pelo Sporting e elogiou Ruben Amorim, um treinador que «sabe lidar com os jogadores».

Nesta segunda parte da entrevista, Palhinha fala precisamente sobre a integração no Fulham e da importância que Marco Silva teve na transferência para Inglaterra.

Como está a correr a adaptação a Inglaterra?

Tem corrido super bem, as pessoas receberam-me muito bem. A equipa técnica é praticamente toda portuguesa, isso também ajudou muito a minha integração. Os meus colegas também me receberam muito bem, estou muito feliz, e espero que continue assim. Estamos a trabalhar no máximo. Daqui a três semanas começa a Premier League [o Fulham estreia-se frente ao Liverpool] e temos de estar na máxima força para o que aí vem.

Quão importante foi ter o Marco Silva como treinador e saber que vinha trabalhar com um técnico português?

Foi sem dúvida importante. Já tive oportunidade de dizer que o Marco Silva já me conhecia desde os tempos do Sporting. Quando o mister estava na equipa principal eu estava na equipa B, tinha acabado de subir dos juniores. É um treinador que me conhece bem, sabe o que posso acrescentar à equipa. Se não também não me tinha ido buscar nem teria dado o dinheiro que deu por mim. Isso é sinal que o mister queria contar comigo. Fico feliz com isso e a melhor maneira de retribuir é dar tudo dentro de campo, essa também é a minha imagem de marca.

João Palhinha e Marco Silva conhecem-se desde os tempos do Sporting, na época 2014/2015

Além do Fulham, chegou a falar-se que o Wolverhampton, de Bruno Lage, também estava interessado no João. Chegou-lhe alguma coisa?

A mim não me chegou nada. Aliás, falou-se de tanta coisa, não só neste mercado. Isso hoje em dia é normal, acontece com todos os jogadores. Em Portugal, temos a mania de transferir um jogador para cinco clubes diferentes no mesmo mercado. Estou onde tenho de estar e vou dar sempre o meu máximo. Estou muito orgulhoso por poder disputar a Premier League, o melhor campeonato do mundo. Já demonstrei o meu valor em Portugal, mas sei que ainda posso fazer mais e essa é a ambição que tenho.