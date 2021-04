Bruno Tabata confirmou neste domingo que a lesão no joelho esquerdo o vai afastar do que resta da época, conforme o Maisfutebol já tinha noticiado.

O jogador brasileiro escreveu uma mensagem nas redes sociais, na qual lamenta o infortúnio, mas assegura que vai ser mais um apoiar de fora a equipa que persegue o título nacional.

«Há coisas na vida que não podemos controlar e num momento tão importante da temporada não vou poder estar lutando em campo com meus companheiros nos próximos jogos por conta de uma lesão no joelho. Graças a Deus não é nada mais grave e agradeço a todas mensagens me desejando as melhoras. Sou mais um Sportinguista a apoiar até o fim!!», escreveu Tabata nas redes sociais.