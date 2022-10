Ruben Amorim está surpreendido com o apoio dos adeptos do Sporting face ao mau arranque da temporada da sua equipa. Depois do desaire em Marselha, é esperada uma lotação esgotada esta quarta-feira em Alvalade e o treinador aproveita para pedir «muito barulho» para ajudar a equipa e agradece também a «muita calma» que os adeptos têm proporcionado à equipa, mesmo quando os leões estavam a onze pontos do «maior rival».

«Não é só a resposta que eles têm dado em certos jogos. Já estivemos a onze pontos do primeiro classificado e o primeiro classificado é o maior rival deste clube. Mesmo assim, não me lembro de não haver contestação como já houve outras épocas e de termos tanta calma», começou por enunciar, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Marselha.

Um sinal positivo que o treinador espera que possa ajudar a equipa esta quarta-feira, no segundo embate com os franceses. «É um bom sinal para a equipa, mesmo com resultados maus, os adeptos estão com a equipa. Estamos a tentar recuperar e não me lembro de haver tanta calma, isso ajuda-nos a trabalhar. Amanhã o que espero é um estádio cheio, muito barulho, precisamos disso para vencer o Marselha», reforçou.

Ruben Amorim considera que a classificação do grupo antes do jogo em Marselha levou muitos adeptos ao engano, em relação ao valor do adversário. «Vamos defrontar uma equipa que se reforçou muito As pessoas olharam muitos para os resultados da Champions, eles tinham zero pontos e nós tínhamos seis, mas eles estão em segundo na liga francesa», destacou ainda.