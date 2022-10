Ruben Amorim garante que o Sporting vai voltar a defrontar o Marselha «sem fantasmas» depois da pesada derrota no primeiro jogo, em França. O treinador explica que a equipa aprendeu com os erros que cometeu, não só diante da equipa francesa, mas também com a forma como geriu a segunda parte frente ao Santa Clara. O treinador espera, acima de tudo, uma equipa confiante e totalmente focada, do primeiro ao último minuto do jogo.

«Aprendemos muito com o jogo com o Marselha e aprendemos muita na segunda parte com o Santa Clara, estamos sempre a aprender. A segunda parte nos Açores ajudou-nos a perceber que temos de estar sempre no máximo em qualquer momento do jogo. Não podemos estar desconcentrados, vamos defrontar uma grande equipa, mas acredito que somos capazes de vence o Marselha, sobre isso não tenho dúvidas», destacou o treinador em conferência de imprensa.

A falta de consistência nos resultados esta época e o desaire em Marselha, poderia levar o treinador a optar por uma estratégia mais conservadora, aliás, como aplicou na sua primeira temporada mo Sporting, mas o treinador diz que a equipa tem estado a evoluir noutro sentido, portanto, não será agora que vai mudar.

«No primeiro ano jogávamos assim, porque não conseguíamos jogar mais. A ideia foi sempre jogar como equipa grande, nunca fomos equipa para jogar mais recuado, mas agora somos uma equipa diferente. Não vamos mudar nada, estamos neste ponto e vamos ficar. Foi assim que ganhámos ao Tottenham e foi assim que ganhámos muitos jogo o ano passado. Não vamos mudar nada, por vezes é por falta de concentração, outras por infelicidade, mas agora não vamos dar passos atrás na nossa evolução. Não vamos dar passos atrás, a jogamos como equipa grande, temos de ser mais fortes nos duelos, no um-para-um. Temos de crescer como equipa e manter a ideia de equipa grande», explicou.

Quanto às contas do grupo, o treinador lembra que o Sporting está em primeiro lugar. «Obviamente que uma derrota do Sporting equilibra mais o grupo e deixa todas as equipas com oportunidade de passar. Há que não perder a noção do que é o nosso grupo. Se calhar éramos a equipa que menos contava para passar e estamos na luta. Vamos lutar pelos três pontos», referiu.

Aliás, para o treinador a atual classificação do grupo traduz-se mais em equilíbrio do que propriamente na qualidade das quatro equipas. «Não sei se a classificação revela a qualidade das equipas, sei que revela o equilíbrio. Tudo pode acontecer, eu acho que vai ser só na última jornada que se vai decidir. Podemos afastar o Marselha, podemos complicar e ficar com os mesmos pontos, pode haver um empate e fica tudo meio confuso. A última jornada vai decidir quem ganha o grupo e quem vai à Liga Europa. O nosso objetivo, como foi o ano passado, é passar a fase de grupos, mas sabemos que as equipas têm muita qualidade e tudo pode acontecer», acrescentou.

Além disso, o treinador lembra que o Sporting até entrou bem frente ao Marselha e, na sua opinião, só perdeu o equilíbrio depois de ficar reduzido a dez. «Toda a gente se vai lembrar do jogo passado. Entrámos bem, mesmo onze para onze, com o 2-1, estávamos a conseguir atacar, estávamos a recuperar do primeiro momento. Enquanto tivemos onze fomos sempre perigosos. Isso de certeza que ficou na cabeça dos jogadores», destacou ainda.