Ansgar Knauff recuperou a tempo de integrar a lista de vinte jogadores que o Eintracht Frankfurt trouxe para Lisboa para o determinante jogo deste terça-feira com o Sporting, relativo à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Oliver Glasner conta, assim, com praticamente todo o grupo disponível. As únicas exceções são os lesionados Makoto Hasebe e Christopher Lenz, além de Aurélio Buta, Almany e Marcel Wenig que não estão inscritos na Liga dos Campeões.

O voo que trazia a comitiva alemã atrasou-se e obrigou ao adiamento da conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, que estava marcada para as 18h30.

Recordamos que está tudo em aberto no Grupo D, com o Tottenham destacado, com 8 pontos, à frente do Sporting e Eintracht, ambos com 7, e do Marselha, com 6.