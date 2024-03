Ruben Amorim anteviu, na noite desta quarta-feira, a partida com a Atalanta, a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa. O treinador do Sporting garantiu que não fará poupanças, mirando o máximo de conquistas possíveis.

«Vamos fazer a rotação normal, porque é a forma de ganhar todos os jogos. Quase todos os jogadores já participaram em todas as competições. Em caso de dúvida, o campeonato é a prioridade. Mas, esta partida, com a Atalanta, tal como na Taça de Portugal, é a decidir. Por isso, nestes dois meses, com a ilusão de vencer todas as competições, vamos pôr o cansaço de lado. Mas, sem arriscar. Queremos ter todo o grupo saudável. Amanhã jogará a equipa capaz de vencer a Atalanta», disse, em conferência de imprensa.

Quanto à ausência de Morita, o timoneiro do líder da Liga explicou o sucedido: «Ainda conseguiu treinar de manhã. No autocarro sentiu-se pior e não quisemos arriscar. Parece ser uma gripe», esclareceu.

Apesar desta baixa – a qual se junta a Adán – Amorim reforçou a ideia de que as opções são suficientes para manter o índice de qualidade.

«Decidimos pelo melhor, sabendo que o Morita é importante, mas primeiro está a saúde dele e dos colegas. É uma dor de cabeça para o treinador, mas outro estará no lugar dele, uma solução de qualidade e com ritmo de jogo», rematou.

Face à curiosidade dos jornalistas italianos pela época de Gyökeres, o treinador do Sporting «escondeu o jogo» e não revelou se o avançado sueco será titular em Bérgamo, ao contrário do «onze» em Alvalade.

«Não vamos preservar ninguém», concluiu Amorim.

Depois do empate a um golo na primeira mão, o Sporting regressa a Bérgamo, pela segunda vez esta época. A bola rolará a partir das 20h e poderá acompanhar toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol.