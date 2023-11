Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da da vitória sobre os polacos do Raków (2-1), em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa:

St. Juste parece que está cada vez mais em forma. O que achou da exibição do central?

- Tenho vindo a gostar de todas as intervenções que tem tido. Obviamente esteve muito tempo parado, mas é um jogador leve e não demora a entrar no jogo. Hoje foi o confirmar disso, ainda temos de gerir a carga dele, mas é um jogador muito veloz tecnicamente e acho que esteve no lance mais decisivo do jogo [primeiro penálti].

Coates foi o único central a jogar os 90 minutos, não conta com ele para o dérbi?

- Nada disso. O Inácio já tinha amarelo e, em qualquer lance, podíamos ficar em igualdade numérica. O Seba saiu mais cedo do último jogo, o jogo estava fácil, não tinha de correr muito para trás. O Diomande precisava de descansar, ficou no banco, o Matheus Reis também. Não foi um jogo muito desgastante. O jogo estava 2-0 e o Raków não conseguia atacar. Às vezes corre mal, hoje correu bem, mas o Seba está pronto para jogar na Luz.

A Atalanta ganhou ao Sturm Graz. Ao Sporting dava mais jeito uma derrota dos italianos?

- Obviamente dava-nos jeito. Temos de fazer o nosso papel, temos de ganhar os dois jogos que faltam.

Roberto Martínez esteve em Alvalade, acha que é desta que Nuno Santos ou Pedro Gonçalves podem ser chamados?

- Não faço ideia, vamos bater na mesma tecla. Há muitos jogadores bons, quem for chamado é porque merce, mas não há espaços para todos.