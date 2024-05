Antonio Adán fez um balanço sobre os quatro anos que passou no Sporting, no final do triunfo dis leões sobre o Desportivo de Chaves (3-0), na última jornada da Liga. O guarda-redes espanhol lamenta que não tenha podido terminar esta última época a jogar, mas vai estar a torcer pela equipa no Jamor, para sair também com o único troféu que lhe falta conquistar em Portugal.

«É um balanço de grande satisfação pelo trabalho que fizemos, muito mais do que alguma vez pensei quando cheguei aqui, foram quatro anos de muitos êxitos. Estou muito agradecido pelo carinho que tanto eu como a minha família recebemos aqui. Guardo o respeito que toda a estrutura demonstrou durante tanto tempo. Agradecido ao clube por esta homenagem antes de ir embora e agradecido a toda a gente por tantos momentos bons que vivemos nestes quatro anos», começou por enunciar em pleno relvado de Alvalade.

Ainda esteve em cima da mesa a possibilidade de Adán jogar mais um ano pelo Sporting, mas a lesão precipitou a sua saída. «Quando chegas a esta idade, começas a pensar dia a dia e, nesta altura, estava claro que no final desta época teríamos de fazer uma avaliação, em relação à forma como me sentia. O clube decidiu assim e eu só tenho de agradecer pelo comportamento que sempre tiveram comigo. Toda a gente sabe que eu estava muito feliz aqui, mas, acabou a época, é um fim de ciclo na minha vida, agora começa outro», destacou.

Uma lesão que afastou Adán do final da temporada, incluindo da final da Taça. Adán revela que está quase recuperado, mas ainda não consegue pontapear a bola. «Gostava de ter jogado estes últimos três meses e a final da Taça, mas não depende de mim, depende de uma lesão que ainda me está a limitar muito, sobretudo quando pontapeio, de resto já posso fazer quase tudo. Uma lesão chegou nesta altura, não posso jogar, mas vou estar a apoiar a equipa na final. É o título que me falta para sair com todos os títulos em Portugal», acrescentou.

Termina o ciclo de Adán em Alvalade, mas o guarda-redes espanhol quer continuar a jogar. «Sinto que tenho condições para continuar a jogar futebol que é o que sei fazer. Seja aqui, ou noutro lugar, sei que vou continuar a jogar. Agora é desfrutar deste momento e, depois, no verão, tomaremos uma decisão», destacou ainda.