Luís Neto garante que ainda não tomou uma opção definitiva em relação ao seu futuro, poucos minutos depois de ter realizado o seu último jogo pelo Sporting. Em pleno Estádio de Alvalade, o experiente central deixa apenas uma certeza: deixa um clube preparado para ganhar mais vezes e para ganhar com mais regularidade.

Esta foi a segunda grande despedida de Luís Neto que já tinha sido alvo de uma grande homenagem da parte dos russos do Zenit quando deixou São Petersburgo para rumar a Alvalade.

«Na festa do Zenit não tinha tanta expetativa, foi uma festa muito bonita, tive o prazer de ter lá os meus avós, o meu pai, o meu filho presentes nessa festa, mas acredito que, apesar de ter sido muito especial, esta festa do Sporting tem um peso muito maior. Quando estava no Zenit já tinha um contrato assinado com o Sporting, já sabia qual era o meu próximo passo, sabia que ia para um clube grande, para uma nova aventura, ia para o meu país, então não tinha este peso que acumulo hoje», destacou.

Um peso sustentado, acima de tudo, pelas dúvidas em relação ao futuro. «Ainda há algumas incógnitas em relação ao meu futuro e perceber, com algumas decisões que ainda tenho de tomar, qual o próximo passo. As hipóteses são várias, mas ainda não consegui escolher a porta certa para seguir o meu próprio caminho, não descartando as possibilidades que o Sporting me dá. Para ser mais esclarecedor e honesto possível, preciso ainda de um tempo para tomar decisões com a família, depois logo irei decidir o meu próximo passo», referiu.

Mesmo sem jogar muito esta temporada, o central foi alvo de muitos elogios da parte de Ruben Amorim pela estabilidade que trouxe ao balneário. «Agradeço ao mister pelas palavras, eu realmente vesti a camisola, tive uma enorme crença, quando cheguei, que era possível fazer algo diferente no Sporting, entrar na história, atingir a glória e preparar o Sporting para conseguir mais títulos consecutivos e não ter estes gaps de anos sem ganhar. Hoje o Sporting é um clube muito mais preparado e o mister quis agradecer pelo que eu fui diariamente no Sporting. É esse legado e essa mentalidade que ficam e que se respira na academia. Hoje o Sporting está preparado para ganhar mais», explicou.

Um discurso de dirigente, mas Neto ainda não pendurou as botas. «Não, não, é discurso de jogador porque eu próprio não quero trazer o foco sobre o meu futuro para a equipa porque ainda temos uma Taça por disputar. Um jogo muito difícil contra o FC Porto, um troféu especial que poucos temos e que é muito importante para o clube. É uma possível dobradinha que pode estar ao nosso alcance», comentou sorridente.

Luís Neto foi titular e viu o seu nome aclamado pelas bancadas no momento em que foram assinaladas dois penáltis, embora o primeiro tenha acabado por ser revertido. O central não quis marcar o castigo máximo e explicou as razões.

«Nós temos batedores de penáltis, normalmente os jogadores da frente têm objetivos de golos, têm objetivos de números e também sinto que, por respeito ao adversário, acho que foi a melhor opção. Hoje seria simbólico, mas, para mim, o mais importante foi ter estado dentro de campo, foi ter tido esta despedida de Alvalade», referiu ainda.