Ruben Amorim foi apresentado no Sporting, em março de 2020, dizendo que era uma aposta de risco, mas passado pouco mais de um ano está muito próximo de festejar o título de campeão. Apesar de assumir o gosto pelo risco, o treinador não quis antecipar um balanço da temporada dos leões, nem falar das ambições para a próxima época.

«Vamos primeiro pensar no Boavista, em como o Boavista joga. Sabemos que tem o Elis, tem médios bons, são muito agressivos. Esse é o foco deste jogo, depois lá responderei as perguntas sobre o balanço da época e de preparação da próxima época. Amanhã temos um jogo importante e o foco deve ser só no jogo. Ganhando o jogo, vamos festejar», atirou.

Caso o Sporting confirme a conquista do título, começará a próxima época com o estatuto de campeão na defesa do título, mas Ruben Amorim, que só hoje assumiu a candidatura ao título, não quis também antecipar uma nova candidatura para 2021/22.

«Ainda agora fui candidato a este, não vamos apressar as coisas. Provavelmente será jogo a jogo. Um de cada vez, se é um dia de cada vez, então um campeonato... Ainda não somos campeões, isso tem de estar na cabeça dos jogadores, que têm de ter a noção do que ainda falta. Agora, da mesma forma que tínhamos três por cento de probabilidades de ganhar, poderá ser a percentagem de perder o campeonato. Se não acreditássemos que tudo é possível, não estaríamos na posição em que estamos hoje», comentou ainda.